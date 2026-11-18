AVEC L'OL, CHAQUE JOUR A SON HISTOIRE Journalistes passionnés qui ont suivi le club pendant près de quarante ans pour Le Progrès, Christian Lanier et Jean-François Gomez ont vécu l'OL de l'intérieur : des tribunes de leur enfance au Stade de Gerland jusqu'à la tribune de presse, aux côtés des légendes qui ont fait les grands moments du club comme des héros plus discrets. Dans ce livre-almanach unique, ils ont choisi de raconter l'histoire de l'Olympique Lyonnais... au rythme du calendrier. Du 1er janvier au 31 décembre, un jour = un souvenir. Une arrivée marquante, un but inoubliable, une victoire historique ou une plantade retentissante : chaque date ouvre la porte à une anecdote, sérieuse ou cocasse, glorieuse ou tragique. Dévorez-le d'un trait, ou ouvrez-le au hasard pour découvrir ce qui s'est passé le jour de votre anniversaire. Car à l'OL, le vide n'existe pas : il y a toujours une histoire à raconter. Un livre-mémoire, drôle et émouvant, pour tous ceux qui ont un jour vibré aux couleurs de l'Olympique Lyonnais.