Deux Meilleurs Ouvriers de France : Jean-Claude Iltis, boulanger, et son fils Romain, sommelier, unissent leurs talents autour de 31 recettes salées et sucrées. Des spécialités apéritives aux pains, brioches et biscuits, découvrez des créations boulangères sublimées par des accords mets et vins soigneusement choisis, pour explorer toute la richesse du terroir alsacien. Un livre gourmand et accessible, à savourer et à partager !