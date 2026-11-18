Dans un monde sans lumière, la société aux abois place ses espoirs dans une technologie appelée "transfloraison", qui permet de transformer les êtres humains en plantes. Toshiro, acculé par la pauvreté, accepte de subir une transfloraison en échange de dix millions de yens et de devenir une "sanctiflore". Il ne lui reste que deux ans avant sa transformation complète. Deux ans pour vivre pleinement, malgré le temps qui lui est compté. C'est alors qu'apparaît devant lui Ivy, une sanctiflore déjà totalement transformée et pourtant capable de se déplacer librement. Cette rencontre va ébranler le destin de Toshiro et de son entourage. L'Institut de transfloraison, la Centrale, les habitants de la ville précaire... Les voeux de chacun, inflexibles, se heurtent avec violence. Qui l'emportera ? Qui verra son voeu exaucé ?