La rencontre au sommet entre deux des plus grands artistes italiens : retrouvez le chef-d'oeuvre d'Umberto Eco dans un coffret unique ! Milo Manara nous propose une adaptation époustouflante en deux tomes du chef d'oeuvre d'Umberto Eco, vendu à plusieurs millions d'exemplaires et traduit en 43 langues. Après Jean-Jacques Annaud au cinéma (1986), et avant une comédie musicale et un opéra, c'est la bande dessinée qui propose, via l'un de ses artistes les plus prestigieux, une relecture du célébrissime polar philosophique médiéval. Tout en recréant parfois des enluminures d'époque, réalisées à la manière des moines copistes du Moyen Age, ce diptyque est enrichi d'une préface de Jean-Jacques Annaud lui-même pour un coffret unique.