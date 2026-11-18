Un nouveau regard en rouge et noir sur le chef-d'oeuvre romantique de Bernard Yslaire Depuis sa parution en 1986, Sambre occupe une place à part dans l'univers de la bande dessinée. Album après album, cette saga s'est imposée comme une création majeure du 9e art. A l'occasion du 40e anniversaire de sa création et de la parution de l'ultime volet de la série (en deux parties), Bernard Yslaire nous invite à découvrir une autre vision de son oeuvre culte à travers trois somptueuses éditions spéciales : L'Ouvre au rouge - Livre I, composée des tomes 1 à 4 ; L'Ouvre au rouge - Livre II, qui regroupe les tomes 5 à 8 ; et L'Ouvre au rouge - Livre III qui nous dévoilera la conclusion tant attendue de cette grande épopée romanesque, à la puissance évocatrice inégalable. Ce second volume, entièrement remis en couleur, nous propose cette fois une relecture des tomes 5 à 8, enrichie de textes inédits sur Le Temps des Sambre, une exploration du XIXe siècle à travers le prisme de la saga par l'historienne Lucie Servin. Fresque tragique traversant plusieurs générations, Sambre naît de la passion originelle, dévorante et funeste, entre Julie et Bernard qui contamine ensuite leurs descendants, Judith et Bernard Marie, au coeur d'un XIXe siècle tourmenté. Mais c'est aussi l'oeuvre d'une vie : celle de Bernard Yslaire, dont le talent a profondément marqué l'école belge de la bande dessinée. En quarante ans, l'artiste a façonné un univers hors du temps et érigé en véritable monument du romantisme noir.