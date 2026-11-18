Le groupe de Sunraku a vaincu Kthaanid des Abysses, un monstre unique. A son retour, la petite bande est attendue de pied ferme par les joueurs qui ont appris la défaite d'un deuxième membre des Sept Suprêmes. Une bretteuse sans scrupules rend visite à Pencilgon, les Wolfschwarz sont fragilisés par des tensions internes. Qui déclenchera les hostilités ? Les loups, ou bien le dragon-fléau qui rugit dans le lointain nouveau continent ? Le rideau se lève sur le chapitre où les flammes de la guerre se propagent dans le paradis !