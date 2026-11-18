1968. A la mort de son mari, Frank, Claire emmène sa fille devenue adulte en Ecosse, sur les lieux mêmes où, vingt ans plus tôt, elle a vécu d'extraordinaires aventures. Elle est enfin prête à lui révéler ce qu'elle a gardé pour elle depuis tout ce temps : le pouvoir d'un ancien cercle de pierres, l'histoire d'un amour plus fort que le temps... et celle de Jamie Fraser, le valeureux guerrier écossais qui a changé sa vie à jamais. Mais le passé n'a pas encore livré ses derniers secrets. Car, avant de rejoindre le XX ? siècle, Claire s'est rendue dans le Paris des Lumières, prête à tout, avec Jamie, pour empêcher Charles Edouard Stuart d'accéder au trône - un événement qui marquerait le début d'une répression sanglante dans les Highlands. Mais au coeur des intrigues de cour, des complots et des jeux de pouvoir, ils ont découvert à leurs dépens que l'on ne peut impunément changer le cours de l'Histoire...