1945. Pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, Claire Randall part en vacances en Ecosse avec son mari, tout juste rentré du front. Au cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un menhir, auquel la population locale voue un culte étrange. Claire a tôt fait d'en découvrir la raison : en s'approchant de la pierre, elle est propulsée deux siècles en arrière, en 1743. Parachutée dans une Ecosse ravagée par le conflit entre les clans des Highlands et la Couronne d'Angleterre, elle doit apprendre à survivre dans un monde qu'elle ne connaît pas. Au milieu de ce tumulte, elle croise la route de Jamie Fraser, un charismatique guerrier écossais, aussi courageux que loyal. Entre le souvenir d'un mari qui l'attend dans une autre époque et la passion grandissante qui la lie à Jamie, Claire va devoir faire un choix impossible. Saura-t-elle revenir à son existence d'autrefois ?