Ecrits avec une verve qui fait oublier leur érudition, ces travaux de Simone Bertière témoignent des passions de sa vie d'historienne, à commencer par les figures de proue - les reines naturellement, de Catherine de Médicis à Marie-Antoinette, mais aussi les rois (Henri IV, Louis XIV, Louis XVI), les Grands (Retz, Mazarin, Condé) -, les crises (en particulier la Fronde), les intrigues incessantes de la Cour et, enfin, l'ascension puis le déclin du pouvoir royal. L'ensemble tisse la trame d'une autre histoire de l'Ancien Régime, privilégiant ses drames et ses faiblesses, révélant sa persistante fragilité. Les essais, articles et conférences rassemblés dans ce recueil sont précédés d'un texte stimulant sur l'absolutisme, dont l'éminente autrice conclut... qu'il n'a jamais existé. Rigueur scientifique et érudition, servies par un regard acéré et une plume alerte, donnent ici au lecteur une ultime et magistrale leçon d'histoire. Marie Peltier, Le Figaro histoire.