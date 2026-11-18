Comme la légendaire sirène mi-femme mi-poisson, la chimère est une créature faite de mélange qui nous attire irrésistiblement. Saviez-vous que, sous leurs multiples apparences, toutes les chimères ont des pouvoirs redoutables, des repaires secrets et des fragilités touchantes ? Pour les approcher au plus près, rencontrez le jeune Andres et son gardien androïde, deux êtres chimériques du futur qui vous montreront les différentes facettes de ces créatures fantastiques. Une collection spectaculaire dirigée par Benjamin Lacombe, qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis toujours.