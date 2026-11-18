"Je ne sais pas à quel moment nous avons décidé que les bonnes manières étaient devenues suspectes. Ringardes. Bourgeoises. Un bonjour oublié, un tutoiement trop rapide, une remarque maladroite ou un dîner qui tourne mal : nous faisons tous, un jour ou l'autre, un faux pas. Les bonnes manières ne sont pas une affaire de snobisme : elles servent surtout à mieux vivre ensemble et à rendre la vie plus douce aux autres". Avec humour et simplicité, Jérémy Côme nous révèle les bons usages de la vie quotidienne et nous aide à éviter les bourdes - sans jamais se prendre trop au sérieux. Un livre drôle, malin et accessible à tous, pour retrouver le plaisir du savoir-vivre... sans chichi.