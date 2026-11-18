Le château des Quatre-Vents accueille une nouvelle colonie au ski ! Elise a hâte de retrouver la montagne... et surtout Ophélie. Ensemble, elles sont les reines des pistes noires ! Mais dès leur arrivée, rien ne se passe comme prévu. Pourquoi Ophélie évite Elise ? Et pourquoi a-t-elle rejoint le groupe des débutants ? Une chose est sûre : ce séjour au ski risque de réserver bien des surprises aux deux meilleures amies... Vivez une colonie de vacances inoubliable au château des Quatre-Vents ! - Une création originale de la Bibliothèque Rose. - Une série pour revivre ses meilleurs souvenirs de colo, entre amitiés et aventures mémorables ! - Une histoire agrémentée d'illustrations pleine page en couleursDès 8 ans.