Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clés en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de l'Egypte : - La visite du Caire, quartier par quartier, de ses incontournables musées et pyramides ainsi qu'une excursion à Alexandrie ; une croisière sur le Nil, étape par étape, pour découvrir Louxor, les nécropoles des rois et des reines, Assouan ; un séjour sur la mer Rouge, pour pratiquer la plongée mais pas que. - Des thématiques illustrées et en immersion dans la destination : les sites antiques incontrounables, focus sur la mythologie de l'ancienne Egypte et sur les religions d'aujourd'hui , les plus belles plages et des activités pour tous, les spécialités gastronomiques... - Des bonnes adresses de restaurants, street food, bars... pour se restaurer et sortir par notre autrice passionnée d'archéologie et qui connaît le pays comme sa poche. - 40 cartes et 150 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !