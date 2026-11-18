Derrière les lanternes discrètes des ruelles de Ky to subsiste un monde que peu d'Occidentaux ont réellement approché. Un monde où le passage des saisons rythme chaque geste, où la beauté se cultive dans le silence, où les traditions se transmettent encore de femme en femme. Ce livre vous ouvre les portes du monde des fleurs, à travers une immersion exceptionnelle au sein des hanamachi, les célèbres quartiers des geiko et des maiko. Au fil des quatre saisons, reportages de terrain, rencontres inédites, témoignages et récits de vie révèlent un univers souvent fantasmé, mais rarement raconté avec autant d'authenticité. Comprendre Ky to, c'est aussi comprendre ce qui se trouve dans les bols et les paniers du marché. L'ouvrage explore ainsi la richesse de la gastronomie de l'ancienne capitale impériale et foisonne de recettes inspirées d'un art de vivre où le goût, l'esthétique et le temps ne font qu'un.