Un chapeau de pissenlit, une minuscule épée... Et tout un monde à affronter Le plus jeune membre du Conseil des Grenouilles n'a jamais quitté son marais. Le voilà pourtant chargé de porter à un sorcier un message dont dépend la survie des siens. Au-delà des roseaux l'attendent des créatures étranges, des dangers démesurés et des hommes qui pourchassent les monstres. Heureusement, les rencontres les plus intimidantes réservent parfois les plus belles amitiés. Mais le temps presse : il faut rentrer avant qu'il ne soit trop tard. Une grande aventure à hauteur de grenouille, où la tendresse tient tête à la brutalité du monde.