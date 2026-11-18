Sa petite fête ne lui a pas apporté ce qu'il désirait, mais Maruo a cependant des raisons d'espérer : contre toute attente, un rapprochement s'est opéré entre Tabe et lui, et miracle, peut-être a-t-il trouvé une ouverture ? Mais Tabe et ses penchants étranges vont lui réserver une très mauvaise surprise. Quant à la somme d'argent tombée du ciel qui aurait pu lui permettre d'organiser plus de fêtes, elle a tout bonnement disparu ? Qui de Takuto, Kasumi ou des autres participants au club est le coupable ? Avec Seishun Bakuso, Ken SOGEN (auteur de Nakano Boogie-Woogie) propose un récit volontairement irrévérencieux qui explore l'adolescence et ses désirs. Plutôt que de suivre une trame classique de school life, le mangaka met ses personnages au service de thèmes complexes et captivants. Il aborde des sujets graves et dramatiques pour créer une histoire qui invite à la réflexion, tout en plongeant dans l'esprit d'un lycéen dont l'existence est dictée par ses pulsions et leurs conséquences.