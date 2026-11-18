Depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans son coven : héritière d'Hazel, la sorcière légendaire ayant mis fin à la guerre qui faisait rage contre les vampires et les démons, tous s'attendent à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses vingt-deux ans. Des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules, tout en suscitant jalousies et convoitises. Quand le chaos s'abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ceux qu'elle aime, n'a pas d'autre choix que de se tourner vers un ennemi de longue date... et de réveiller un vampire avide de vengeance. Quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien bouleverser son existence tout entière.