Le printemps est enfin là, avec ses jonquilles et ses crocus ! Poppy espère que cette nouvelle saison ressuscitera la pépinière dont elle a hérité. Mais entre des plantes qui refusent de pousser, un mystérieux voleur de lingerie qui rôde et une visite chez le médecin qui se termine sur... un cadavre, elle n'a pas fini de se salir les mains ! Quand son ami et voisin, l'auteur de polars Nick Forrest, devient le principal suspect, Poppy décide de mener l'enquête. Son équipe : Bertie, un inventeur farfelu, le malicieux chat Oren et une troupe de villageois bien trop curieux. Leur seul indice : un nain de jardin disparu... Mais plus elle creuse, plus les questions fleurissent : crime passionnel ou sombre machination ? Entre semis capricieux et indices déroutants, Poppy découvre qu'un village anglais, même paisible en apparence, peut cacher bien des secrets...