Azusa Kannawa est une employée compétente, mais que ses collègues trouvent assez dure et ont tendance à éviter. Alors, lorsqu'elle est chargée de superviser une nouvelle recrue pour la première fois, tout le monde plaint d'avance le jeune Yû Kamegawa... Mais ce dernier, loin d'être intimidé, est au contraire touché par la gentillesse maladroite qui se cache sous les airs stricts d'Azusa. Quant à elle, face à un collègue aussi sociable que Yû, son opposé absolu, elle perd totalement ses moyens dès qu'elle doit interagir avec lui en tant que mentor !