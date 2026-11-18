En 1959, André Malraux devient le premier ministre des Affaires culturelles et fait de la culture une affaire d'Etat sans précédent. Avec la création de ce ministère, la France affirme une ambition nouvelle : instituer la culture en un bien commun, en la préservant des lois du marché et en la rendant accessible à tous. C'est la naissance de ce qui deviendra le modèle inédit de l' "exception culturelle" . Soixante ans plus tard, cette ambition est-elle encore d'actualité ? De Malraux à nos jours, cet essai retrace les grandes transformations des politiques culturelles et interroge leur avenir. Face à la mondialisation, au numérique, aux industries récréatives, à la marchandisation et à une gestion toujours plus financière du secteur, l'exception culturelle est-elle toujours une exigence française ou est-elle devenue un mythe ?