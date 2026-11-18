EN DIGNE HERITIER DE STEPHEN KING, JOE HILL LIVRE UNE FABLE FAUSTIENNE MELANT DARK ACADEMY, INVOCATION DE DRAGONS ET PACTE MORTEL ENTRE AMIS. 1989. Rêveur et lecteur passionné, Arthur Oakes est étudiant à l'université de Rackham, dans le Maine. Mais son existence sans histoire et sa romance naissante avec Gwen Underfoot volent en éclats lorsqu'une dealeuse locale le pousse à commettre l'un des pires crimes qu'il puisse imaginer : dérober des livres rares dans la somptueuse bibliothèque de l'établissement. Arthur se tourne alors vers ses amis les plus proches : Colin Wren, aussi riche qu'entêté, la courageuse et belle Allison Shiner, les jumeaux combattants Donna et Donovan McBride, et bien sûr l'intelligente et audacieuse Gwen. Ensemble, ils décident d'utiliser l'inquiétant journal de Crane, relié dans la peau de son auteur, pour invoquer un dragon qui se pliera à leurs ordres. Seulement, faire appel à l'occulte n'est pas sans risque, et leur pacte se transforme rapidement en un marché terrifiant dans lequel les six doivent choisir chaque année un nouveau sacrifice pour le roi Désolation - ou devenir son prochain repas. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marianne Feraud