Avec 424 recettes, 1 662 illustrations, 101 portraits, cette joyeuse encyclopédie débordante de savoirs et de saveurs a été mitonnée par 214 contributeurs et contributrices de 52 nationalités, 31 illustrateurs et illustratrices, 11 photographes. En un quart de siècle, la gastronomie mondiale a connu une révolution sans précédent. François-Régis Gaudry et ses amis passent sur le gril tout ce qui a secoué la planète food au cours de cette période bouillonnante : les spécialités universelles, les grandes tendances, les nouveaux territoires, les figures mondiales, les questions de société, sans oublier la gastronomie dans le rap mondial, les mangas, les romans, le cinéma et les séries... Pourquoi le smash est le nouveau burger ? Comment le piment nous rend accros ? Combien de dents possède une microplane ? Quel est le secret de la sauce XO ? Quelle est la différence entre un butter chicken et un chicken tikka masala ? Connaissez-vous la slow pizza ? Saurez-vous percer le mystère de la bulle de champagne ? Comment préparer un bon couscous en moins d'une heure ? Etes-vous plutôt gaufre de Liège ou gaufre de Bruxelles ? Quel est le sandwich culte de la série The Bear ? L'encyclopédie qui croque le monde par tous les bouts et tous les goûts !