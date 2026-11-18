Devant la cour d'assises, une femme attend son jugement. Hélène Jégado, guérisseuse bretonne autrefois respectée, est accusée d'avoir empoisonné des dizaines de personnes. On la surnommait "la bonne dame de Loctudy" , celle qui soulageait les souffrances... et qui, peut-être, donnait aussi la mort. Mais qui était réellement cette femme silencieuse, pieuse et solitaire ? De son enfance dans les carrières de schiste jusqu'au procès qui bouleversa la Bretagne, ce roman retrace le destin troublant d'une femme dont l'existence semble avoir lentement basculé dans l'ombre. A travers son parcours se dessine le portrait d'une époque où la misère, la maladie et la religion façonnaient les vies et les consciences. Entre vérité historique et fiction romanesque, Les Yeux d'Hélène explore les frontières fragiles entre compassion et cruauté, solitude et folie, innocence et culpabilité. Un roman poignant sur les blessures de l'enfance, les tourments de l'âme et cette part d'humanité qui, parfois, se perd dans les méandres de la souffrance. Et peut-être, avant tout, l'histoire d'une petite fille qui, un jour de pluie, dans les carrières de schiste, n'a jamais vraiment retrouvé le chemin du retour. Librement inspiré de l'histoire vraie d'Hélène Jégado, l'une des figures criminelles les plus troublantes de Bretagne.