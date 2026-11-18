Dans une organisation agile reposant sur la méthode Scrum, quel est exactement le rôle du Scrum Master ? Quelle est son utilité réelle ? Quelle valeur ajoutée apporte-t-il aux équipes et à l'organisation ? Est-ce un manager ? Quel est son périmètre d'intervention ? Comment procède-t-il ? Avec ce livre, l'auteur propose au lecteur, et particulièrement aux personnes impliquées dans un cadre Scrum, de répondre à toutes ces interrogations. Après une introduction à la notion d'agilité, le lecteur se familiarise, au fil de sa lecture, avec la définition du rôle de Scrum Master telle qu'elle est présentée par le guide Scrum et telle qu'elle l'est en pratique. L'auteur revient ensuite sur les fondements et principes directeurs de Scrum à intégrer dans le management d'une équipe agile, puis, dans des chapitres dédiés, l'auteur précise le rôle et les missions du Scrum Master vis-à-vis du Procduct Owner, de l'équipe de développement et de l'organisation elle-même. Dans la suite du livre, le lecteur découvre également les techniques modernes de coachs agiles réputés, les bonnes pratiques d'entreprises devenues leader dans le secteur de l'high-tech, de la banque ou de l'industrie et appréhende concrètement la conduite du changement vers une entreprise plus agile. Il est également accompagné pour faciliter le développement de produits nécessitant plusieurs équipes pouvant impliquer des centaines de personnes.