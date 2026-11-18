Android est aujourd'hui la plateforme mobile la plus utilisée au monde et, à ce titre, une cible privilégiée pour les attaquants. Ce livre propose une introduction à l'univers des malwares spécifiques à ce système d'exploitation mobile. Il a été pensé et conçu pour les professionnels, les enseignants, les étudiants et les passionnés de cybersécurité souhaitant approfondir leurs connaissances en analyse de malwares Android et en rétro-ingénierie et fait partie des rares ouvrages rédigés en français consacrés à ce domaine. Le livre est structuré en deux grandes parties. La première partie présente l'organisation et le fonctionnement du système Android et les bases théoriques essentielles aux malwares mobiles. Elle introduit également les principales méthodes d'analyse ainsi que les outils indispensables (APKTool, JADX, Ghidra, Frida, MobSF, VirusTotal, YARA, Androguard) afin de permettre au lecteur, même débutant, de progresser rapidement et efficacement. La seconde partie est consacrée à des études de cas pratiques, conçues pour être entièrement reproductibles à partir d'échantillons accessibles publiquement. Le lecteur peut ainsi mettre en oeuvre les notions abordées, observer des techniques réellement utilisées par les attaquants (obfuscation, communication C2, détection d'émulateur, chargement dynamique, exploitation des permissions) et développer une méthodologie d'analyse applicable à des scénarios concrets de cyberdéfense mobile.