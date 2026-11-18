Vous préparez la certification ISTQB Foundation V4 et souhaitez vous entraîner efficacement avant l'examen ? Ce livre vous accompagne pas à pas dans votre révision grâce à une approche claire, progressive et résolument pratique. Conçu pour maîtriser les concepts clés du syllabus officiel, cet ouvrage propose 400 questions-réponses corrigées, dont 300 classées par thème, 20 exemples consacrés aux pièges fréquents et 2 examens blancs complets. Chaque réponse est accompagnée d'explications détaillées, de conseils pratiques et d'astuces pour comprendre le raisonnement attendu, éliminer les mauvaises réponses et gagner en confiance le jour J. Le livre couvre les fondamentaux du test logiciel, les niveaux et types de tests, les tests statiques, les techniques de conception, la gestion des activités de test, les outils, ainsi que les notions Agile, DevOps, shift-left, TDD, BDD et ATDD introduites ou renforcées dans la version 4. Accessible aux débutants comme aux profils déjà expérimentés, ce livre est un véritable compagnon de préparation pour réviser, s'entraîner et valider les compétences attendues à l'examen.