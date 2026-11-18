Nadeshiko Iwaizuki, l'agente de l'Automne, et Rindô Azami, son gardien, coulent des jours paisibles au palais de l'Automne. Cependant, la menace que font planer les rebelles vient bouleverser leur quotidien... De son côté, Rôsei, l'agent de l'Hiver, se remémore sa rencontre avec Hinagiku, dix ans plus tôt. Que s'est-il réellement passé ce jour-là ? Les récits du Printemps et de l'Hiver se rejoignent enfin... Ainsi se poursuit l'histoire douce-amère de divinités incarnées chargées d'invoquer les saisons et de leurs gardiens.