Au commencement du monde était l'Hiver. Ne supportant pas sa solitude, l'Hiver puisa dans sa propre vie pour créer le Printemps. Mais suite au cri de détresse de la Terre, l'Eté et l'Automne furent créés, complétant ainsi les quatre saisons. Des enfants humains, appelés "agents des saisons" , furent alors chargés d'assumer le changement de l'une à l'autre. Sakura, gardienne du Printemps, a juré une loyauté éternelle à Hinagiku, son agente. Pour se venger de ceux qui ont kidnappé sa protégée, elle est toujours prête à dégainer son sabre... mais également pour la défendre de ceux qui ont assisté à la tragédie sans intervenir ou de quiconque lui voudrait du mal. S'il le fallait, elle irait même jusqu'à sacrifier sa propre existence. Elle a d'ailleurs déjà renoncé à son amour pour l'homme qu'elle considérait autrefois comme son maître. Et aujourd'hui plus que jamais, elle avance déterminée sur le champ de bataille, pour affronter tous les obstacles qui se dresseront devant elle...