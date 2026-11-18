Une petite fille dont on se moque. Un garçon qui la pousse hors de sa coquille. Une lettre à son moi du futur. Inada invite Nishimura à un tournoi de cartes TCG, avec une idée derrière la tête... mais la journée ne va pas tout à fait se passer comme prévu ! Puis, une émission de télé s'invite à l'école Sonohenno et met les élèves en effervescence ! Une fois l'agitation retombée, il est déjà temps de penser à l'avenir : pour une capsule temporelle, chacun doit écrire une lettre à son moi du futur. Quels adultes nos jeunes écoliers espèrent-ils devenir ?