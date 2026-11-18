Graver dans sa mémoire chaque instant passé en famille... Hayato décide de continuer les albums de famille que leur mère avait commencé autrefois. Curieux, ses frères lui demandent à quel moment il s'est senti, pour la première fois, comme un vrai grand frère. Touché par cet élan de nostalgie, Gakuto se passionne à son tour pour les albums et décide d'en créer un spécialement pour Yoshimune ! Souhaitant que son oiseau se fasse des amis, il organise un goûter avec Sire Piouit. Mais il découvre que Chihiro, son propriétaire, semble traverser une période difficile... Plongez dans le quotidien attachant d'une famille haute en couleurs, comme on en rencontre rarement !