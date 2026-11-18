La guerre entre la famille Kikaku et le groupe Karajishi a pris fin grâce à la médiation de Gai, chef du clan Kachidoki. Un an et trois mois ont passé et une page s'est tournée. Cap à présent sur Sendai, une terre qui semble elle aussi liée au mystérieux trésor des Tokugawa. Au coeur du quartier de Ryôgoku, Arata Asagai lutte pour protéger Golden Gai, la rue commerçante qui l'a vu grandir. Mais dans cette ville où la violence ne dort jamais, une simple étincelle peut suffire à déclencher une nouvelle guerre... Désir, violence et complot sont les maîtres-mots de cette série de Jun Watanabe (Montage, Malédiction finale).