Ce numéro rassemble les dossiers Goldorak (ou relatifs à Gô Nagai) précédemment publiés dans le Hors-Série n°1 paru en 1997, le n°192 (2013), le Hors-Série de 2021 (Goldorak et les robots géants) ainsi que l'AnimeLand n°253. L'interêt réside surtout dans la réédition du contenu du tout premier HS, véritable exploit journalistique pour l'époque et profitant d'une préface de Gô Nagai. Nous avons tenu à conserver les éléments tels quels, bien que les fichiers d'origines ne soient plus disponibles pour l'essentiel des articles. Ce numéro permet donc de redistribuer un contenu qui n'était plus accéssible (comme le HS de 2021, en rupture depuis plusieurs années), et de condenser près de 30 ans de travail sur le robot cornu et son créateur : portrait, interviews, réception de Goldorak en France, analyses, cahier de chroniques, reportage d'exposition... Voilà la bible journalistique la plus complète sur Goldorak ! Aussi, il était extrêmement important pour nous de proposer un contenu inédit dans ce numéro, afin de récompenser un minimum nos abonné(e)s. Alors, nous étions à Tokyo pour assister à la rencontre entre Gô Nagai et Tomoharu Katsumata, le réalisateur de Grendizer (et pas seulement ! ) qui a débouché sur une passionante discussion entre deux artistes vétérans que nous vous proposons en intégralité. Nous intégrons également un papier sur Le Festin des Loups, exception et création française vidéoludique proposée par Microids (et qui habille joliement notre couverture).