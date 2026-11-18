Ouvrage de référence depuis quarante-huit ans ce livre offre une présentation complète des thérapies comportementales et cognitives (TCC) qui constituent le courant de psychothérapie le mieux validé par la médecine fondée sur des preuves. Cette huitième édition entièrement mise à jour intègre les avancées les plus récentes. Elle est illustrée par de nombreux cas cliniques et propose des protocoles qui permettent la mise en place de thérapies dans les problèmes cliniques les plus fréquents. Elle fait le point sur les études contrôlées qui valident la démarche des TCC et l'établissent sur des fondements issus des neurosciences cognitives. Une partie nouvelle a été ajoutée qui recouvre les voies les plus récentes en TCC : - les thérapies transdiagnostiques : thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT) thérapie transdiagnostique de David Barlow thérapie du bien-être ; - l'insomnie comme problème transdiagnostique ; - les TCC fondées sur la pleine conscience et la compassion ; - la TCC par réalité virtuelle les TCC en ligne (télé-thérapie) les TCC par intelligence artificielle (IA) et leurs limites. Cet ouvrage est destiné aux psychiatres psychologues médecins infirmiers et tous les professionnels de santé souhaitant disposer d'une synthèse actualisée rigoureuse et résolument tournée vers l'avenir. Il permettra au grand public de s'initier à un courant de psychothérapie en constante évolution. Jean Cottraux est psychiatre honoraire des hôpitaux habilité à la direction de recherche (HDR) et ancien chargé de cours à l'université Lyon 1. Il est membre fondateur de l'Académie de thérapie cognitive de Philadelphie et ancien président de l'Association européenne de thérapie comportementale et cognitive (EABCT).