Ren Yu est une nageuse. Ses journées commencent et se terminent à la piscine. Ses coéquipières sont ses seules amies, son coach son seul guide. Si elle nage assez bien, elle sera repérée, obtiendra une bourse et intégrera une bonne université. Ses parents l'aimeront. Son entraîneur sera gentil avec elle. Elle aura une belle vie. Ren n'existe que pour la natation. Elle aime l'odeur du chlore, la sensation de l'eau sur sa peau et elle fera tout son possible pour être libre. Peu importe la douleur. Peu importent les sacrifices ou ce qu'en pensent les autres. Depuis toujours, Ren a grandi avec des histoires de créatures des profondeurs, celles qui mènent les marins à leur perte et se régalent de leur chair. Alors, même si le sang doit couler, Ren exaucera son rêve le plus cher : devenir une sirène.