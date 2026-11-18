Lors d'une balade hivernale dans la montagne, Billie fait la rencontre d'un mystérieux cheval sauvage. Ce castillonnais est magnifique, avec sa robe noire et ses crins blancs ! Mais d'où peut-il venir ? Et que fait-il ici ? Billie et Vasco sont déterminés à suivre sa trace pour en savoir plus ! Les aventures de Billie et son cheval Vasco, au coeur des Pyrénées ! - Une création originale de la Bibliothèque Rose - Pour tous les fans de chevaux - Une série pleine d'émotion sur la relation entre une jeune fille et son chevalDès 8 ans.