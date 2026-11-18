Dans le futur, les restes du héros synthétique Machine Man sont découverts et rassemblés. Dès son réveil, il parvient à vaincre les agents qui ont pour mission de capturer ceux qui l'ont réactivé. Le robot découvre alors un monde sous le contrôle des corporations, d'une version violente d'Iron Man et de la terrible Sunset Bain. Cette oeuvre de science-fiction sortie en 1984 a pour originalité de présenter une dystopie... qui est désormais notre passé, puisque l'action se déroule en 2020. Les superbes couvertures de Barry Windsor-Smith (L'Arme X), qui illustre également une partie de la saga, ainsi que son scénario palpitant, en ont fait un classique qui méritait bien une publication dans le format MARVEL PRESTIGE