Djamila et son tapis se retrouvent, malgré eux, au coeur d'une arnaque à la solidarité. Heureuse dans son oasis du Sud tunisien, la jeune fille grandit au contact d'une nature généreuse, menacée par les grandes exploitations de palmiers dattiers. Lorsqu'elle quitte ce paradis pour poursuivre ses études, elle laisse derrière elle ses parents vieillissants et vulnérables. Au même moment, un étrange négociant éveille l'espoir des petits agriculteurs du Sud en leur promettant des revenus complémentaires. Persuadé d'avoir trouvé le moyen de financer les études de sa fille, le père de Djamila tombe dans le piège. Ce qui devait apaiser ses inquiétudes marque le début d'une terrible descente aux enfers, à l'ombre d'un tapis impuissant.