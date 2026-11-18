Le manteau noir est le récit d'un héritage familial marqué par l'absence, la mémoire et le poids de l'Histoire. Né peu après la disparition tragique de son frère aîné, Dera grandit dans une famille arménienne de Saint-Chamond où chaque silence porte la trace d'un passé douloureux. Le roman retrace le parcours de Dickran Augustin, jeune résistant gaulliste arrêté puis déporté au camp de Neuengamme, ainsi que l'histoire d'une famille façonnée par l'exil, les épreuves et la transmission. A travers ce troisième tome, l'auteur poursuit une fresque familiale poignante sur la résilience et la force des liens entre générations.