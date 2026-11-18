Womba Zago est un étudiant porté depuis l'enfance par les rites et les récits de sa culture, entre traditions protectrices et sombres prophéties annonçant la colonisation et le règne de l'argent. Exilé en France pour ses études, il se lie d'amitié avec Régis, Nelly et Aline sur le campus universitaire de la Bouloie. En interagissant, ils réalisent que la fraternité constitue un puissant moyen d'exorciser les inhumanités du monde. Des années plus tard, devenus dirigeants d'ONG, Womba Zago et Régis rassemblent la jeunesse internationale autour d'un geste symbolique fort, rompant lors d'un sommet mondial le lien ancestral qui perpétuait les rapports de domination. Entre initiation, exil et engagement, Le cordon ombilonial invite à découvrir comment une amitié peut devenir le point de départ d'une véritable révolution des consciences.