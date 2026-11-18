Alors que l'enthousiasme pour l'expédition d'Orient gagne le fief, Nodius, le cadet des Ravilant, rend visite à son aîné Sidius et les deux hommes nouent un pacte secret. De son côté, le roi révèle de sombres secrets... A Rivelac, Séra est préoccupée par les souvenirs dont elle a hérité. Pour lui changer les idées, Vehor lui propose un séjour thermal chez les Quyeft mais à leur arrivée, ils font une découverte qui bouleverse toutes leurs certitudes sur l'antagonisme entre Orient et Occident. Ils se retrouvent alors face à un adversaire redoutable...