Kotoko et Rikka découvrent un étrange feuilleton publié en ligne... qui pourrait très bien avoir un lien avec leur cher et tendre Kurô Sakuragawa. A l'époque d'Edo, alors que la gastronomie a été élevée au rang d'art, à Yoshikaze, un restaurant sans prétention, on déguste le meilleur bouillon de la ville. La rumeur raconte que le gérant de l'établissement aurait en sa possession une pierre magique qui permettrait de transformer n'importe quel consommé en une explosion de saveurs...