Belkanan, la jeune mage que Iarumas et ses compagnons ont ramenée au temple pour qu'elle y soit ressuscitée, a désormais rejoint leur petit groupe. Elle a cependant un objectif très ambitieux : prendre sa revanche sur le dragon rouge qui a eu raison d'elle, et qui empêche les aventuriers de partir en exploration ! Pour ce faire, il lui faut cependant l'arme idéale, un Dracocide, qui se trouverait dans les profondeurs du donjon. Mais à peine arrivé sur place, leur groupe est pris en embuscade par des voleurs. C'est un défi de taille pour Belkanan, qui n'a jamais eu à utiliser sa magie contre d'autres êtres humains... Une aventure au coeur des ténèbres par les auteurs de Goblin Slayer et de Granblue Fantasy.