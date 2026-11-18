A 23 ans, Elise a tout pour être heureuse : luxe, prestige et un avenir tout tracé aux côtés de Thomas, le gendre idéal choisi pour servir les ambitions politiques de son père. Mais cette vie en apparence parfaite menace de voler en éclats quand Elise découvre être enceinte... d'un homme qu'elle n'est pas censée fréquenter et dont l'identité risque de faire scandale. Avec une famille conservatrice, la presse toujours à l'affût et un été dans le château familial aux côtés de l'élite aristocratique française, garder ce secret devient un véritable défi. La seule personne au courant de sa grossesse ? Julien, son garde du corps, aussi froid qu'énervant. Lié à sa cliente capricieuse par cette nouvelle qu'il ne faut surtout pas ébruiter, il pourrait bien se prendre d'affection pour elle... quitte à ce que leur relation vienne bouleverser tous les plans d'Elise. Entre mensonges, pression familiale et sentiments interdits, jusqu'où Elise sera-t-elle prête à aller pour protéger son avenir... et son coeur ?