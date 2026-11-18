Les X-Men. Le Roi d'Ombre. Les Enfants de l'Atome. Les mutants d'Hi no Kuni vont devoir décider quel camp choisir, mais ne sont-ils pas manipulés depuis le début ? Les affrontements épiques se succèdent tout comme les révélations fracassantes pour Armor, Mousson, Nico et les autres ! Les différentes séries publiées dans ULTIMATE UNIVERSE ont adopté des tons originaux et bien distincts les uns des autres... et c'est sans doute doublement vrai pour la version des X-Men imaginée par Peach Momoko ! Ce deuxième recueil conclut la saga des jeunes mutantes d'Hi no Kuni à peu de choses près en même temps que dans l'anthologie... et juste à temps pour le final Ultimate Endgame !