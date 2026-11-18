Pour la première fois depuis des décennies, un recueil complet de prières universelles pour les dimanches et fêtes est à nouveau disponible. Conçu pour les paroisses, les équipes liturgiques et les célébrants, cet ouvrage propose, pour chaque occasion, cinq intentions de prière (pour l'Eglise, pour la société humaine, pour ceux qui souffrent, pour les défunts et pour l'assemblée), en tenant compte du calendrier liturgique et des grandes journées qui rythment l'année : vocations, communication, missions, paix, solidarité... Mais La Prière des fidèles est aussi un véritable objet liturgique. Sa fabrication haut de gamme en fait un livre solide, beau et maniable, pensé pour un usage fréquent et durable. A la fois pratique, élégant et profondément utile, ce recueil offre un soutien précieux pour préparer les célébrations avec justesse, beauté et profondeur. Un ouvrage appelé à devenir un outil de référence pour les paroisses, au service de la prière de l'Eglise tout au long de l'année.