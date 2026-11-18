Parmi les quatre évangélistes canoniques, seuls Matthieu et Luc évoquent la naissance et l'enfance de Jésus. Mais leurs récits divergent et laissent de larges zones d'ombre. Très tôt dans l'histoire du christianisme naissant, des communautés et des auteurs, notamment dans la littérature apocryphe, ont voulu combler les lacunes et raconter "leur enfance" de Jésus. Les historiens, jusqu'à aujourd'hui, aussi ont repris ces récits en les interrogeant sur leur sens théologique et leur historicité, et parfois en présentant d'autres hypothèses sur une enfance qui peut paraître éloignée de l'Histoire sainte traditionnelle. Au sommaire Actus Brèves Archéologie / Culture / Religion Grèce D'un sanctuaire à l'autre : Turbali Sultan Baba / Thessalie (sanctuaire Bektashi) Turquie Site Biblique : Ephèse Terre sainte Comprendre la Bible : La prophétie de l'Emmanuel chez Isaïe (7, 10-9, 6) Vie quotidienne : Le poil, la barbe et le rasage dans le judaïsme ancien ou La crème et le miel, un met de choix En direct de Jérusalem Egypte Récit de Pèlerin, sainte Paule en Egypte (IVe-Ve siècle) Tunisie Mosaïques paléochrétiennes de Tunisie Malte Bible des peintres : La décollation de Jean-Baptiste par le Caravage, par Régis Burnet Italie Visite guidée : San Marco, Venise France Mémoire chrétienne : Bordeaux paléochrétienne Dossier : que sait-on de l'enfance de Jésus ? 1. Jésus de Nazareth ou de Bethléem ? Où et quand ? 2. Evangiles, deux récits pour une enfance ? 3. Une enfance insouciante ? Jésus parmi les siens... 4. Boucher les trous. Que disent les évangiles apocryphes ? 5. Le mythe du Jésus Indien 5 500 signes 6. Représentations de Jésus-enfant dans l'art chrétien. Escale 1 : Nazareth Escale 2 : Bethléem