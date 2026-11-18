En ces temps obscurs, ogres, goules et vampires pullulent, et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, un tueur à gages exceptionnel, un mutant devenu le parfait assassin grâce à la magie et à un long entraînement : Geralt de Riv. Fidèle aux règles de la corporation maudite des sorceleurs, il assume sa mission sans faillir dans un monde hostile et corrompu qui ne laisse aucune place à l'espoir... L'intégralité de la saga du Sorceleur enfin réunie dans un ouvrage collector, magnifiquement enrichi de vingt illustrations en couleur, par une pléiade d'artistes : Fred Augis - Johann Bodin - Mikaël Bourgouin - Benjamin Carré - Xavier Collette - Alexandre Dainche - Emile Denis - Didier Graffet -Bastien Lecouffe-Deharme - Vincent Madras - Paul Mafayon - Jean-Sébastien Rossbach - Pierre Santamaria - Marc Simonetti - Magali Villeneuve Cette intégrale contient : Livre I : La Croisée des corbeaux Le Dernier Voeu L'Epée de la providence La Saison des orages Le Sang des elfes Livre II : Le Temps du Mépris Le Baptême du Feu La Tour de l'hirondelle La Dame du lac La nouvelle La Route d'où l'on ne revient pas Inclus le dernier livre de la saga, La Croisée des corbeaux, paru en 2025 et une préface de Justine Breton (Maîtresse de conférences en littérature comparée et médiévalisme - Université de Lorraine)