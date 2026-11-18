Célèbre influenceuse lifestyle, Claire étouffe sous le poids de sa notoriété. Entre les injonctions permanentes et les faux-semblants, elle décide de couper les réseaux à l'approche de Noël pour s'offrir une pause salvatrice. Sa route la conduit à Ploumaël, le village breton où Perrine, son amie d'enfance perdue de vue, mène un tout autre combat : mobiliser les habitants pour sauver le vieux château de sa jeunesse, menacé de destruction. Alors que les villageois ignorent tout de la célébrité de Claire, ces retrouvailles prennent un tournant inattendu sous le regard de Tristan, le frère grincheux de Perrine. Entre éclats de rire, doutes et amitié retrouvée, les deux femmes vont redécouvrir une vérité oubliée : le bonheur ne s'affiche pas sur un écran, il se vit les uns avec les autres.