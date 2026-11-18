L'attraction des "Confessions par procuration" , pensée et organisée par Shinobu pendant le festival des sports, connaît un énorme succès ! La dernière déclaration vient carrément d'Apollon, la mystérieuse animatrice radio disparue autrefois sans laisser de traces, et qui en profite pour déclarer ses sentiments à Yamabuki ! Cette dernière demande alors au jeune homme s'il souhaite qu'elle révèle sa vraie identité sur-le-champ, ce que Yamabuki refuse, préférant choisir lui-même le moment opportun. Dans la foulée, une petite fête privée chez Lemon-chan est organisée pour célébrer la fin du festival ! L'occasion pour les quatre filles du club de se livrer à un jeu de séduction audacieux...