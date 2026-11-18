Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant vous la connaissez. La vie romanesque de Julie de Maupin (1673-1707) a fasciné ses contemporains et a résisté au passage des siècles : éduquée comme un garçon à Versailles, pourchassée par l'Eglise pour avoir délivré son amante d'un couvent et y avoir mis le feu, amoureuse intrépide et crainte par tous les nobles de la Cour pour ses talents d'escrimeuse et de duelliste, enfant sans privilèges devenue star d'opéra... la liste des faits et anecdotes de son existence est longue. Tout est rumeur et tout est vrai ! Véritable icône queer sous l'ère de Louis XIV, mais dépeinte uniquement par des biographes hommes bourgeois académistes, il était temps qu'une autre vision nous soit offerte. Pendant dix ans, Jul Maroh a rassemblé toute la matière historique à portée autour de La Maupin. Pour la collection Romance Queer, iel a choisi d'offrir un prisme de lecture aussi romanesque et drama-gouine que le fût (très certainement) la vie de cette héroïne chevaleresque.